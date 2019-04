Fortnite: svelate le nuove Sfide della Settimana 7 al via oggi pomeriggio

Oltre alle Sfide dell'evento Bottino dei Bucanieri, oggi pomeriggio prenderanno il via anche le Sfide della Settimana 7 di Fortnite: ci avviciniamo al termine della Stagione 8 ma c'è ancora tempo per qualche challenge impegnativa...

Come sempre, Epic propone tre sfide gratis per tutti e quattro disponibili esclusivamente per i possessori del Pass della Battaglia Stagione 8, vediamo insieme le nuove sfide prevista per questa settimana, tra cui troviamo Infliggi danni agli avversari dall'alto e infliggi danni con un piccone:

Infliggi danni ai nemici mentre ti muovi sulla fune (Gratis)

Colpisci gli avversari con il piccone (Gratis)

Elimina i nemici nelle varie zone segnalate (Gratis)

Colpisci gli avversari dall'alto

Trova i forzieri a Sponde del Saccheggio e Spiagge Snob

Visita i Campi Pirata in una sola partita

Disponibile infine una sfida articolata in tre fasi: Vai a Crocevia del Ciarpame e il Quartiere in una sola partita (Fase 1), Vai a Parco Pacifico e Sprofondo Stantio (Fase 2), Visita Spiagge Snob e Borgallegro in un solo match (Fase 3).

Le Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 8 partiranno oggi pomeriggio (giovedì 11 aprile) tra le 15:00 e le 17:00, sulle pagine di Everyeye.it troverete presto le guide per completare e risolvere le nuove Sfide di Fortnite.