Fortnite: svelate le sfide della Settimana 8 della Stagione 4

Puntuale come ogni domenica, è apparsa in rete la lista completa delle sfide settimanali di Fortnite Battaglia Reale. Ecco con cosa avranno a che fare i giocatori durante la Settimana 8 della Stagione 4.

Infliggi danni alla testa degli avversari (0/250) Cerca forzieri a Borgo Bislacco (0/7) Cerca 7 forzieri in un singolo match (0/7) Da definire Cerca tra... (luogo da definire) - difficile Eliminazioni con armi silenziate (0/3) - difficile Elimina nemici nel Parco Pacifico (0/3) - difficile

Come avrete sicuramente notato, i dettagli della sfida numero 4 sono al momento completamente sconosciuti, mentre per quanto riguarda la quinta mancano i punti di riferimento del luogo che bisognerà trovare. Cosa ve ne pare delle altre? Sembrano normale amministrazione, anche se non sarà affatto una passeggiata trovare 7 differenti forzieri in una sola partita.

Ricordiamo che il reset settimanale avverrà nella mattinata di giovedì 21 giugno, fino ad allora avete ancora tempo per completare le sfide della Settimana 7 ed ottenere la skin Il Visitatore. Pochi giorni fa, inoltre, Fortnite ha debuttato a sorpresa su Nintendo Switch. Questa nuova edizione del gioco si difende bene dal punto di vista visivo, ma il framerate è ancora instabile.