Fortnite: svelate in anticipo le sfide della Settimana 2 della Stagione 9

La Stagione 9 di Fortnite è appena cominciata, e la prima settimana è ancora nel vivo. I giocatori si stanno ancora abituando alle novità, come le nuove location e le Onde d'Urto, ma in rete sono già trapelate le sfide della Settimana 2 che prenderà il via giovedì 16 maggio!

Sfide della Settimana 2 della Stagione 9

Gratuite

Lanciati fuori da 5 Onde d'Urto in differenti partite (5 Stelle)

Sfida a Fasi: atterra a Spiagge Snob, Lande Letali, Scalini Scatenati, Sprofondo Stantio e Borgallegro (5 Stelle in totale)

Elimina 3 nemici a Scalini Scatenati oppure Condotti Confusi (10 stelle)

Pass della Battaglia

Infliggi 500 danni con le Pistole ai nemici (5 Stelle)

Visita un telefono gigante, un grande piano e un trofeo e forma di pesce danzante (5 Stelle)

Cerca 3 forzieri in differenti location con nome in un singolo match (10 Stelle)

Sfida a fasi: elimina un nemico da almeno 50 m (3 Stelle), elimina un nemico da almeno 75 m (3 Stelle), elimina un nemico da almeno 100 m (3 Stelle)

Cosa ve ne pare? Secondo voi sono semplici da completare? Queste sfide saranno disponibili a partire dalle 16:00 di giovedì 17 maggio. Fino ad allora, potete continuare a dedicarvi alle sfide della Settimana 1.