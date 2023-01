Fortnite: svelate le skin di The Kid Laroi, data e ora del concerto virtuale

A distanza di qualche giorno dalla conferma di un evento Fortnite x The Kid Laroi, il team di sviluppo del celebre battle royale gratis ha diffuso tutti i dettagli riguardanti la collaborazione con il noto artista.

La principale attrazione è rappresentata dall'arrivo di ben due set di skin dedicate al cantante, visto che nel negozio oggetti approderanno The Kid LAROI e The Rogue LAROI, entrambi contenenti un costume dotato di due stili diversi fra loro. Ad accompagnare la coppia di skin troveremo anche un brano per la lobby, che ci permetterà di ascoltare le note di 'Stay' durante la permanenza nei menu, e un paio di emote dedicate all'artista. Chiunque acquisterà questi oggetti in bundle si accaparrerà anche un'esclusiva schermata di caricamento a tema Sogni Selvaggi. Tutti gli oggetti verranno messi in vendita dal prossimo 27 gennaio 2023 alle ore 1:00 del fuso orario italiano.

Per chi non lo sapesse, Sogni Selvaggi è l'evento che si terrà dal 27 gennaio alle 24:00 ora italiana al 27 aprile alle 24:00 ora italiana sull'isola della modalità Creativa che può essere raggiunta tramite il codice 2601-0606-9081. Si tratta di una mappa creata appositamente per The Kid Laroi in cui i giocatori potranno assistere ad uno spettacolo esclusivo.

Sapevate che un leak ha conferma l'arrivo della skin di Dead Space in Fortnite?