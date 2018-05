Fortnite: svelate tutte le skin e gli altri oggetti in arrivo con i prossimi aggiornamenti

Quest'oggi è stato pubblicato l'aggiornamento 4.3, che ha introdotto i carrelli della spesa in Battaglia Reale e l'evento Spaccatutto Parte 2 in Salva il Mondo. I data miner, intanto, hanno subito provveduto ad analizzare i nuovi dati di gioco alla ricerca dei prossimi oggetti in arrivo. Ecco cosa hanno trovato!

Ce n'è davvero per tutti i gusti: 6 skin, 2 dorsi, 3 strumenti di raccolta, 3 deltaplani e 4 emote. L'utente di Twitter TwoEpicBuddies li ha raccolti tutti nei tweet che potete ammirare in calce a questa notizia. A seguire trovate invece tutti i loro nomi e i relativi livelli di rarità:

Skin

Flytrap (Leggendario) e Ventura (Epico)

Scoundrel (Epico) e Rapscallion (Epico), ovvero i due galeotti

Jumpshot (Raro) e Triple Threat (Raro), i due giocatori di pallacanestro

Strumenti di raccolta

Tendril (Raro)

Slam Dunk (Raro)

Nite Owl (Raro)

Deltaplani

Starry Night (Raro)

Hang Time (Epico)

Venus Flyer (Raro)

Dorsi

Burgle Bag (Epico)

Strongbox (Epico)

Emote

Basketball (Raro)

Boogie Down (Epico)

Laugh (Raro)

Zippy (Raro)

Come vi sembrano? Com'è consuetudine, le skin di livello leggendario potranno essere acquistate al prezzo di 2.000 V-Buck, quelle di livello Epico a 1.500 V-Buck mentre le Rare a 1.200 V-Buck.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che domani prenderanno il via le sfide della Settimana 5 della Stagione 4. Il loro inizio era previsto per la giornata di ieri, ma Epic Games ha deciso di posticiparlo in modo da far coincidere il reset settimanale con il giovedì, lo stesso giorno delle precedenti stagioni di Fortnite Battaglia Reale.