Fortnite: ecco i dettagli del nuovo update con Distributore Automatico e modalità limitata

Innanzitutto, a partire da questa settimana debuttano i cosiddetti Content Updates. Questi particolari aggiornamenti verranno lanciati ogni 2 settimane, non richiederanno alcun tipo di download e si alterneranno con le patch vere e proprie. In questo modo, gli sviluppatori saranno liberi di concentrarsi sulla risoluzione dei bug più complessi, garantendo in ogni caso l'uscita di nuovi contenuti a cadenza settimanale.

Il primo di questi Content Updates verrà rilasciato proprio in queste ore, e includerà i tanto attesi Distributori Automatici, che potranno essere trovati in giro per l'isola e permetteranno ai giocatori di scambiare materiali in cambio di equipaggiamenti. Ognuno di essi proporrà tre differenti oggetti di tipologia e rarità casuali.

Prenderà inoltre il via la nuova modalità a tempo limitato High Explosives v2, dedicata ad armi come gli Esplosivi C4 Telecomandati e al Missile Guidato, entrambe aggiunte in tempi recenti. I giocatori di Salva il Mondo potranno invece ottenere l'Easter Egg Launcher, una bocca da fuoco a tema pasquale che lancia delle uova esplosive.

In aggiunta a ciò, verranno risolti tantissimi bug sia in Battaglia Reale che in Salva il Mondo. Per tutti i dettagli vi consigliamo di consultare il changelog ufficiale.