Fortnite, svelati piani esport per il 2023: cambia l'intero formato dei tornei

Dopo avere visto i piani esport del 2023 per PUBG Mobile, celebre battle royale per smartphone che sta conquistando la scena competitiva internazionale, ci spostiamo su un titolo multipiattaforma per il quale sono in arrivo tante novità: ecco quali sono i piani esport del 2023 per Fortnite, svelati recentemente da Epic Games.

Dopo un anno “sottotono” dal punto di vista dei montepremi ma importante sul fronte organizzativo, grazie a quasi 200 tornei proposti in tutto il mondo, Epic intende riportare Fortnite tra i titoli di riferimento della scena esport riorganizzando l’intera Fortnite Champion Series per quest’anno. Se in precedenza l'FNCS era un evento stagionale con qualificazioni durante l’intera Season e una finale con i migliori giocatori di tutto il mondo, nel 2023 ogni FNCS Major si svilupperà come un evento specifico da ben cinque settimane di competizione, che permetterà ai professionisti di guadagnare punti e ottenere infine l’invito al Fortnite Champion Series Global Championship, il torneo più importante per il battle royale che si svolgerà nella seconda metà del 2023 a Copenhagen.

Il primo Major si inserirà direttamente nel calendario competitivo esistente di Epic sostituendo le Elite Divisional Cups, e inizierà il 2 febbraio 2023. Ogni Major avrà la sua classifica e, infine, le prime 40 coppie per performance tra tutti i tornei andranno alle Grand Finals, seguiti da altri 20 giocatori decisi in un Last Chance Qualifier. La qualificazione per le finali globali sarà suddivisa per regione, con Unione Europea e NA West sovrarappresentati rispetto ad altre regioni.

Altra novità riguarda il montepremi, il quale ammonta a 10 milioni di dollari per tutte le competizioni esport di Fortnite del 2023: ogni singolo Major metterà in palio 2 milioni di dollari, mentre il Fortnite Champion Series Global Championship avrà il prize pool più generoso di tutti.

