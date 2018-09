Fortnite: svelati tantissimi nuovi Funko Pop! ispirati ai personaggi del gioco

Lo scorso mese di luglio, Epic Games e Funko annunciarono di aver stretto un accordo per la realizzazione e la messa in commercio di statuine Pop! ispirate ai celebri personaggi di Fortnite. La prima ad essere presentata fu Rex, seguita poi da Squadra Speciale Triceratopo.

Quest'oggi, grazie all'utente di Instagram @thesneak01, possiamo dare un primo sguardo ad altre 11 statuine, anche se in realtà non sono ancora state svelate ufficialmente. Ci sono alcuni dei personaggi più celebri in assoluto, come Cavaliere Rosso (Stagione 2 di Battaglia Reale) e Omega (Stagione 4), oltre a Ranger dell'Amore e Leader della squadra delle coccole, facenti parte del set di San Valentino. Potete ammirarli tutti quanti nella galleria allegata in calce a questa notizia.

Come vi sembrano? Ne acquisterete qualcuno? Purtroppo, nessuno di essi è ancora stato messo in vendita, e non conosciamo neppure i prezzi ai quali verranno proposti, sebbene, con tutta probabilità, non differiranno molto dagli altri prodotti analoghi. Il CEO di Funko Brian Mariotti ha definito questa collezione come "la vera celebrazione dell'incredibile popolarità e dell'influenza culturale acquisite da Fortnite".



A proposito del titolo di Epic Games, segnaliamo che fino alle ore 14:00 di domani 24 settembre potete usufruire di un bonus all'esperienza del 400% nella Battaglia Reale. Il miglior modo per prepararsi all'inizio della Stagione 6 di Fortnite, fissato per giovedì 27 settembre.