Fortnite: svelati il timer per l'evento del mostro e le skin dello Shadow Legends Pack

Il flusso di leak riguardanti Fortnite Battaglia Reale non vuole ancora fermarsi e gli account dei dataminer continuano a pubblicare nuove informazioni sui prossimi contenuti.

Uno di questi è legato alla misteriosa creatura di Picco Polare, la quale continua a spostarsi tra le aree della mappa e a distruggere alcuni edifici con le sue enormi zampe. Al momento sono stati distrutti pezzi di Spiagge Snob e Parco Pacifico e il prossimo spostamento, stando alle scoperte degli utenti, potrebbe interessare Sponde del Saccheggio. Gli spostamenti del mostro dovrebbero culminare con un vero e proprio evento, anche se non è ancora chiaro quando dovremo aspettarci la sua attivazione. Ciò che sappiamo con certezza, invece, è che in gioco apparirà un timer che ci informerà di quanti giorni, ore e minuti mancano alla comparsa del mostro. Non è da escludere che la creatura decida di farsi vedere solo a fine stagione, rappresentando così l'elemento di passaggio alla Stagione 10. Con tutta probabilità, infatti, tutte le strutture distrutte dal mostro verranno sostituite con qualcosa di nuovo nella prossima stagione di Fortnite.

Nell'immagine in calce alla notizia potete invece vedere i contenuti del tanto vociferato Shadow Legends Pack, che conterrà le versioni alternative di 3 skin già viste, altrettanti dorsi decorativi e una speciale copertura per armi e veicoli. La data d'uscita del pacchetto non si conosce e dovremo attendere ancora qualche giorno prima che arrivi ufficialmente nel negozio di gioco.

Sapevate che a breve potrebbero arrivare nel gioco le nuove armi Revolver e Fucile Pesante a Tamburo? Un altro leak ha invece svelato tutte le sfide della Settimana 7 della Stagione 9 e le ricompense che potremo ottenere nell'evento 14 Days of Summer.