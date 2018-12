Fortnite: svelato Il Quartiere, un luogo della mappa con le creazioni dei giocatori

Nel corso dei Game Awards 2018, Epic Games ha svelato una nuova funzionalità di Fortnite Battaglia Reale, denominata Il Quartiere.

Si tratta di un'area dell'isola del gioco nella quale saranno posizionate le isole più emozionanti e originali progettate dai giocatori nella Modalità Creativa, una delle più importanti novità della Stagione 7 di Fortnite.

Per l'occasione, Epic Games ha anche fornito alcune linee guida per rendere il tutto più semplice. I giocatori che vogliono far apparire il loro progetto nel Quartiere sono invitati a:

Creare una zona di 25x25 unità su una sezione piatta della propria isola. È molto importante che le creazioni possano inserirsi perfettamente ne "Il Quartiere";

Mantenere la "Memoria usata" al di sotto di 50.000. L'efficienza conta quanto la creatività;

Non preoccuparsi della generazione di forzieri, bottini a terra e veicoli, che verrà controllata da Epic.

È ammessa ogni creazione che rispetti i requisiti sopraindicati, oltre ovviamente al Codice di comportamento di Fortnite Creativo. I giocatori possono inoltre condividere le loro creazioni sui social network tramite l'hashtag #FortniteBlockParty. Epic Games li monitorerà attentamente alla ricerca di candidati.