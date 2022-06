Fortnite: svelato il nome della nuova skin di Spider-Man, sarà gratis col fumetto

Come ormai ben saprete da qualche settimana, sta per arrivare il nuovo fumetto Marvel in collaborazione con Fortnite Capitolo 3, grazie al quale scopriremo dettagli inediti sulla storia del battle royale. Nel corso delle ultime ore è stato finalmente anticipato il nome della skin che si potrà riscattare gratis con il primo numero.

Qualcuno sembrerebbe aver messo già le mani sul primo dei sei episodi di Fortnite x Marvel Guerra Zero e, sfogliando le ultime pagine, ha scoperto quale sarà il nome del costume di Spider-Man che potremo ottenere gratuitamente grazie al codice incluso in ogni copia. Sembrerebbe si tratti di "Spider-Man Zero", una versione inedita dell'arrampicamuri che probabilmente è stata creata da Epic Games e Marvel appositamente per la serie a fumetti. Purtroppo non conosciamo ancora quale sia l'aspetto del costume ma è molto probabile che non manchi molto al reveal.

Vi ricordiamo infatti che il numero 1 della serie arriverà presso i principali rivenditori di fumetti italiani a partire dal prossimo 9 giugno 2022 e sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come prenotare il primo numero di Fortnite x Marvel Guerra Zero per ottenere la skin gratis di Spider-Man. Sappiate inoltre che, riscattando ogni singolo codice incluso negli albi, potrete ricevere un'altra skin esclusiva di cui però non si conoscono ancora i dettagli.

