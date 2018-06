Fortnite Switch: Guida ai controlli del Battle Royale per la console Nintendo

Come un fulmine a ciel sereno, Fortnite per Switch è approdato sul Nintendo eShop. Ora anche i giocatori in possesso della console della grande N possono gettarsi nella mischia della modalità Battle Royale per tentare di conquistare l'ambita Vittoria Reale.

Questa versione del gioco supporta le funzionalità cross-play con le edizioni Xbox One, PC, iPhone e iPad. Ciò significa che potrete competere e/o cooperare con i giocatori di tutte le piattaforme, ad eccezione di quelli in possesso di una PlayStation 4. In questa guida vi parleremo dei controlli di gioco, che risultano fruibili in ben quattro diverse configurazioni, esattamente come avviene sulle altre piattaforme. Di seguito illustreremo le caratteristiche di ognuna di esse: noi vi consigliamo di provarle tutte almeno una volta, in modo da trovare quella che si addice maggiormente al vostro stile di gioco.

Professionista del combattimento

È la configurazione base, quella che troverete attiva al primo avvio del gioco e anche la più utilizzata.

Comandi di combattimento: sono comuni alla maggior parte degli sparatutto in terza persona. Il movimento del personaggio è affidato alla levetta sinistra (cliccandola si attiva lo sprint), mentre la telecamera alla destra (cliccando ci si accovaccia). Con B si salta, mentre la ricarica dell'arma è affidata al tasto Y. Cliccando X invece si equipaggia automaticamente lo Strumento di Raccolta. Per mirare si deve premere ZL, mentre per sparare ZR. Con L e R si scorrono le armi. La mappa si apre con il pulsante - e l'inventario con il tasto Su della croce direzionale. Infine, con A si accede ai comandi di costruzione (funzione comune a tutte le configurazioni);

Comandi di costruzione: in questa modalità la funzione di molti pulsanti, per forza di cose, cambia. Con L e R è possibile modificare la forma dell'oggetto da costruire, mentre premendo ZL di cambia il materiale (legno, cemento, metallo). Con la pressione di ZR si avvia la costruzione. Con il tasto Y si piazzano le trappole. Mentre siete in questa modalità non potete sparare, ma potete saltare. Sincronizzando per bene la costruzione e i salti, potrete costruire sotto i vostri piedi e quindi salire di quota. Dall'alto, avrete un maggior controllo del campo di battaglia e un vantaggio di posizione sugli avversari.

Professionista della costruzione

Questa configurazione è studiata per velocizzare ulteriormente le fasi di costruzione senza però modificare i comandi di combattimento.

Comandi di combattimento: sono uguali alla configurazione precedente;

Comandi di costruzione: in questa configurazione ad ogni tasto dorsale è associata la forma di un oggetto da costruire. In questo modo non è necessario scorrere tra le varie opzioni con L e R e poi confermare con ZR come avveniva con Professionista del Combattimento. Lo schema è il seguente: ZL, pezzo di Scala. ZR, pezzo di muro; L, pezzo di tetto; R, pezzo di pavimento. Alla pressione di questi tasti viene automaticamente avviata la costruzione. Il tipo di materiale si cambia con il tasto Sinistro della croce direzionale, mentre la trappola è nuovamente su Y.

Vecchia scuola

È chiamata in questo modo poiché, come avviene solitamente negli altri sparatutto, affida la selezione dell'arma ad un singolo tasto (X), piuttosto che a due (L e R). Stessa cosa dicasi del tipo di pezzo da costruire, anch'esso selezionabile in modalità costruzione premendo più volte un solo tasto (sempre X).

Comandi di combattimento: rispetto alle due precedenti configurazioni ci sono alcune sostanziali differenze. Come detto, il cambio d'arma è ora affidato esclusivamente al tasto X, di conseguenza per equipaggiare lo Strumento di Raccolta è necessaria una pressione prolungata del medesimo tasto X. Per accovacciarsi è invece necessario premere il pulsante L.

Comandi di costruzione: esattamente come con le armi, qui il tipo di pezzo da costruire va selezionato premendo un solo tasto, ovvero X. Il cambio di materiale è affidato al pulsante L, la rotazione a R e la conferma a ZR. La trappola, ancora una volta, può essere piazzata con Y.

Costruttore veloce

Questa configurazione è studiata per costruire in maniera velocissima senza mai togliere i pollici dalle levette, adibite al movimento del personaggio e al controllo della telecamera.

Comandi di combattimento: sono uguali alla configurazione precedente;

Comandi di costruzione: la selezione del tipo di oggetto da costruire è nuovamente associata ai tasti L e R, mentre la conferma a ZR. In questo caso, però, il tipo di materiale può essere modificato con una pressione della levetta sinistra. In questo modo durante la fase di costruzione è possibile tenere sempre i pollici sulle levette, rendendovi più reattivi.

Come avrete sicuramente notato, inc'è l'imbarazzo della scelta. Le quattro configurazioni sono in grado di andare incontro alle esigenze di tutti i giocatori, e sta a voi capire quale si adatta maggiormente al vostro stile di gioco. Infine, vi consigliamo di, importante tanto quanto l'abilità in combattimento. Sono imparando a costruire velocemente e con criterio potrete diventare competitivi ad alti livelli e avere una chance di conquistare la Vittoria Reale.