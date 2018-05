Fortnite Switch: Iron Galaxy Studio conferma l'esistenza del gioco per la console Nintendo

Da tempo si parla dell'arrivo di Fortnite su Nintendo Switch, secondo alcuni rumor il lancio del gioco sarebbe previsto per l'estate, tuttavia Epic Games non ha ancora annunciato nulla a riguardo. Iron Galaxy Studios sembra però aver confermato l'esistenza di Fortnite Switch.

Il team è attualmente alla ricerca di un Director of Game Design per un nuovo progetto, nell'annuncio di lavoro pubblicato dalla compagnia (scoperto da un insider di ResetERA) lo studio elenca i propri progetti passati e cita apertamente Killer Instinct, Divekick e i porting per Switch di The Elder Scrolls V Skyrim e Fortnite, quest'ultimo però mai annunciato, come detto in apertura.

Tuttavia su ResetERA c'è chi ipotizza che il riferimento sia a Fortnite Mobile, titolo al quale Iron Galaxy ha dato il proprio supporto in fase di sviluppo. Difficile saperne di più al momento anche se in passato altri insider vicini a Epic hanno più volte confermato l'arrivo di Fortnite su Nintendo Switch.

E' difficile pensare che Epic Games non voglia portare una hit come Fortnite su Switch, resta da capire se l'idea sia quella di rendere disponibile la sola modalità Battle Royale oppure il gioco completo. Un annuncio in merito, secondo alcune voci, potrebbe avvenire all'E3 di Los Angeles, durante il Direct Showcase di Nintendo previsto per martedì 12 giugno alle 18:00, ora italiana.