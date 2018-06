Fortnite Switch: nessun piano per aggiungere la modalità Salva il Mondo

A sorpresa, nella giornata di ieri Epic Games ha pubblicato Fortnite Switch sul Nintendo eShop: il gioco è ora disponibile per il download con la sola modalità Battle Royale, mentre non ci sono piani per portare Salva il Mondo su questa piattaforma.

Come confermato da un portavoce di Epic sulle pagine di GameSpot USA, la versione Switch di Fortnite include solamente la modalità Battle Royale mentre Salva il Mondo non è disponibile e non arriverà neanche in un secondo momento, restando così esclusiva delle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One. Fortnite per Nintendo Switch supporto il Cross-Play con le versioni PC, Xbox One e iOS (iPhone/iPad) ma non con quella per PlayStation 4.

Lo sapevate? All'E3 di Los Angeles Epic Games ha annunciato Fortnite World Cup, la Coppa del Mondo di Fortnite, un vero e proprio torneo competitivo in programma nei primi mesi del 2019, maggiori dettagli verranno diffusi in un secondo momento.