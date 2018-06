Fortnite Switch: Sony perde il 2% in borsa a causa del mancato supporto Cross-Play con PS4

Incredibile ma vero: CNBC riporta che il titolo Sony ha perso il 2% sul mercato azionario dopo le polemiche generate in seguito al mancoto supporto Cross-Play tra Fortnite Switch e Fortnite PS4.

Come già riportato, Fortnite per Switch permette di giocare con gli utenti Xbox, PC e iOS ma non con i possessori della versione PS4, a causa di un veto imposto da Sony (non solo su Fortnite). Il blocco ha causato numerose polemiche da parte dei possessori di PlayStation 4, i quali hanno provato a trasferire il proprio account su Switch ma senza risultati, al contrario l'operazione risulta possibile per i giocatori su PC e Xbox One. In altre parole, se avete già giocato a Fortnite su PS4 non potrete importare il vostro profilo su Switch mentre i possessori dell'edizione Nintendo non potranno sfidare gli utenti PS4.

Tutto questo ha scatenato numerose polemiche sul web da parte di giocatori delusi per il comportamento di Sony, un tam tam mediatico che ha causato una perdita di valore del 2% per il titolo di Sony sul mercato azionario. Nel momento in cui scriviamo, la compagnia non ha commentato la vicenda, vi aggiorneremo in caso di chiarazioni ufficiali.