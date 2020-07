Fortnite: SypherPK mostra le armi più rare del gioco!

Il pro player e streamer SypherPK ha pubblicato un video di Fortnite nel quale si diverte ad eliminare gli avversari utilizzando le armi più rare del Battle Royale di Epic. Attenzione, le più rare, non necessariamente le più forti...

Obiettivo di SypherPK, quello di mostrare la versatilità delle armi più rare, utilizzando queste ultime è possibile scontrarsi facilmente con ogni tipo di avversario, inoltre viene mostrato come alternare correttamente le armi e mettere in atto strategie capaci di dare filo da torcere anche ai player più esperti. Tocco di classe, l'uso finale del vasetto incendiario di lucciole. E voi cosa ne pensate delle strategie di SypherPK?

Lo sapevate? Un bug di Fortnite rende i giocatori invisibili e invincibili e molti utenti stanno approfittando di questo exploit per vincere facilmente le partite, tuttavia Epic Games potrebbe affliggere severe punizioni arrivando persino al bar per i giocatori scorretti che usano glitch a proprio vantaggio. A luglio le macchine faranno la loro comparsa in Fortnite, gli sviluppatori non hanno fornito una data precisa ma secondo alcuni leak i veicoli arriveranno a fine mese e più precisamente il 23 luglio.