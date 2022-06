Fortnite e i tag social: a cosa servono e come aggiungerli al proprio profilo

Tra le numerose novità introdotte dall'aggiornamento 21.10 di Fortnite, troviamo anche l'aggiunta di una feature che consente di apporre dei tag social al proprio profilo in-game.

Ogni giocatore di Fortnite: Battaglia Reale può ora scegliere fino a tre tag, con i quali esprimere le proprie preferenze relative a modalità di gioco (2v2, deathrun, tutti contro tutti, ecc.), tipologia di esperienza (relax, senza microfono, con microfono, ecc.) ed eventi competitivi (Coppa estetica, Coppa Hype, Coppa Fulmine, ecc.). In base ai tag social impostati, il gioco suggerirà alcuni contenuti specifici disponibili nel free to play

La procedura per impostare i tag social sul proprio profilo è molto semplice, ecco i passaggi da seguire:

Cliccare sull'icona del proprio profilo di Fortnite, presente nella barra laterale visibile a schermo;

Selezionare la voce "+Aggiungi tag";

Dopo aver impostato almeno un tag social, gli utenti potranno, ma sempre entro i limiti della propria regione server. Per far partire un invito, è sufficiente dirigersi nuovamente alla barra laterale della schermata di Fortnite e selezionare la voce "In cerca di un gruppo". Quest'ultima dovrà essere attivata anche per ricevere inviti, con la possibilità di disattivarla liberamente in qualunque momento.Le nuove funzionalità qui descritte sono per il momento, e saranno dunque soggette ad eventuali evoluzioni e modifiche nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, ricordiamo che è partito ufficialmente l'iniziativa The Nindo 2022 di Fortnite