Fortnite, Taglie di Mando: come sbloccare gratis l'ombrello Beskar

Attraverso la pubblicazione dell'aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 alla versione 15.30, Epic Games ha introdotto nel suo battle royale una serie di novità tra le quali troviamo anche un breve evento a tempo limitato dedicato interamente al Mandaloriano: le Taglie di Mando.

Questo evento, a differenza del solito, non propone ai giocatori la solita ondata di sfide a tempo ma solo una nuova ed esclusiva modalità di gioco a tema Star Wars all'interno della quale gli utenti possono aggiudicarsi una ricompensa unica: l'ombrello Beskar. Si tratta di un'iniziativa molto simile a quanto avvenuto con la modalità a tempo limitato di John Wick e con il particolare evento durante il quale abbiamo avuto l'opportunità di sconfiggere il Re della Tempesta in un'epica battaglia, ovvero due mini-eventi che hanno messo a disposizione dei giocatori degli ombrelli esclusivi e diversi da quelli proposti stagionalmente. In questo caso non si tratta d'alto che di un ombrello di colore nero sul quale è presente il logo del cacciatore di taglie e che può essere utilizzato come ombrello per atterrare sull'isola. Se volete aggiungere questo oggetto al vostro armadietto non dovete far altro che vincere una partita in qualsiasi modalità a tempo legata alle Taglie di Mando: Solo, Coppie e Squadre.

Come funziona la modalità Taglie di Mando

A prescindere dal numero di giocatori facenti parte di una squadra, questa modalità di gioco è molto diversa da quella classica e consente agli utenti di tornare in gioco un massimo di due volte dopo la morte (il numero di vite è ben visibile sotto l'indicatore della vita nell'angolo in alto a sinistra dello schermo). L'obiettivo dei giocatori è quello di accumulare Crediti Galattici eliminando gli avversari segnalati dall'ologramma, quelli che vi stanno dando la caccia o quelli nei quali vi imbattete casualmente. A trionfare è la squadra o il giocatore che raggiunge per primo il numero stabilito di crediti.

Va precisato che l'evento è già attivo nel free to play e sarà possibile competere in questa modalità per ottenere l'ombrello Beskar fino al prossimo 9 febbraio 2021 alle ore 15:00 italiane.

