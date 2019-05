Fortnite Taglie di Wick: video di lancio e Sfide dell'evento di John Wick

Le voci di corridoio degli ultimi giorni trovano conferma nel lancio di Taglie di Wick, l'evento ingame di Fortnite Battaglia Reale dedicato al film John Wick 3 Parabellum e al suo iconico antieroe interpretato da Keanu Reeves.

Proprio come in Fortnite Endgame dedicato all'ultimo kolossal cinematografico sugli Avengers, anche in Fortnite Wick's Bounty potremo ottenere ricompense estetiche esclusive per il nostro alter-ego partecipando ad attività ingame che graviteranno attorno a delle nuovissime Sfide.

Partecipa ad un totale di 5 partite a Taglie di Wick

Vinci una partita a Taglie di Wick

Infliggi 500 punti danno totali utilizzando il Fucile d'Assalto Tattico

Raccogli 20 Gettoni d'Oro in una singola partita

Infliggi 500 punti danno con il Fucile Pesante da Combattimento

Raccogli un totale di 120 Gettoni d'Oro

Il completamento di questa nuova tornata di Sfide di Fortnite garantirà ai giocatori del battle royale di Epic Games l'accesso al deltaplano Ombrello Colposecco, alla copertura Uomo Nero, al dorso decorativo Gettone d'Oro e all'immancabile completo da assassino di John.



La MAT Fortnite Taglie di Wick sarà accessibile fino al prossimo reset delle attività settimanali. Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che sono partiti ufficialmente gli Epic Mega Sale sull'Epic Store, con forti sconti sui giochi già disponibili o in preordine presenti nel catalogo digitale del negozio di Epic Games.