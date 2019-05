Fortnite: tante nuove skin nell'aggiornamento del negozio di oggi, 8 Maggio

Doveva essere il giorno dell'aggiornamento 9.0 di Fortnite, ma così non è stato. Ma non illudetevi che nel popolare Battle Royale di Epic Games non arrivi roba nuova, come ogni giorno. Così, come di consueto, ecco le novità in vendita nella giornata di oggi nel negozio di Fortnite.

Lo shop si è infatti aggiornato come d'abitudine, e offre tra i vari nuovi oggetti disponibili, diverse nuove skin come le leggendarie Fate e Omen, entrambe in vendita al prezzo di 2000 V-Bucks, ma anche Aura e Guild, "semplici" non comuni che costano 800 V-Bucks.

I vostri sudati quattrini virtuali possono però essere spesi anche per comprare il glider Split Wing e i picconi Oracle Axe e Fated Frame.

Tra le daily sales troviamo invece altre due skin: Stage Slayer e Hypernova, rispettivamente Epica e Rara, ma anche il glider Flying Carp e il divertente piccone a forma di banana Peely Pick. Completano il quadro le danze Dream Feet e Scorecard.

Come di consueto l'aggiornamento del negozio sarà online dalle 13 circa italiane, e ne approfittiamo per ricordarvi ancora una volta che le modifiche apportate dagli oggetti in vendita sono puramente estetiche e non costituiscono dunque un vantaggio in battaglia.

Nel frattempo non perdetevi la nostra guida per completare tutte le sfide della stagione 8 di Fortnite!

Cosa vi attira tra i nuovi oggetti dello shop?