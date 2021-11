Fortnite: tanti nuovi indizi lasciano presagire l'arrivo del Capitolo 3

Mancano solo pochi giorni alla fine della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2 e la totale assenza di informazioni sulla prossima stagione non sta facendo altro che alimentare teorie e rumor sull'imminente arrivo di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1.

A dire il vero, le teorie dei fan non si basano sul nulla e sono diversi gli indizi che potrebbero suggerire l'uscita a dicembre del prossimo grosso aggiornamento del battle royale di Epic Games, il quale potrebbe accogliere la tanto attesa e chiacchierata Modalità Creativa 2.0 di Fortnite dalle potenzialità enormi per quello che riguarda la libertà concessa agli utenti.

Il primo indizio è da cercare nei post ufficiali di Epic, incluso quello relativo all'annuncio del pacchetto Fortnite Crew di dicembre 2021. Come già visto in passato, sono totalmente assenti i riferimenti alla Stagione 9 e il team di sviluppo parla sempre e solo di una generica 'prossima stagione', a differenza di quanto avvenuto in passato quando le successive stagioni erano citate senza alcun mistero. Come se non bastasse, qualcosa si sta muovendo e i dataminer hanno scovato nell'ultimo aggiornamento un inaspettato aumento delle dimensioni del casco di The Foundation. Il personaggio, sotto il cui costume potrebbe nascondersi The Rock, non solo dovrebbe avere una grande importanza nelle prossime fasi della storia, ma è anche il protagonista del nuovo banner Twitter di Donald Mustard, sviluppatore che è solito diffondere piccoli indizi tramite il proprio profilo social.

Insomma, Epic Games potrebbe essere in procinto di aprire il prossimo capitolo del suo popolare titolo, probabilmente con l'obiettivo di monopolizzare l'attenzione nel corso delle festività natalizie. In attesa di scoprire se tutto ciò è vero, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare musica della lobby e schermata di caricamento gratis dell'evento Fortnite x Radiohead.

