Fortnite: un team australiano stabilisce un nuovo record con 61 uccisioni

Il nuovo record di uccisioni nella squad battle di Fortnite Battaglia Reale appartiene a un team australiano. I membri della squadra sono riusciti a totalizzare la bellezza di 61 kill: in cima alla notizia potete vedere il filmato che immortala l'impresa.

Il team, composto da Fortitude_Fqrbes, Nexjs, tactjc- and TTV_NadeXC, è riuscito a totalizzare 61 uccisioni durante una partita a squadre di Fortnite Battaglia Reale. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, ciascuno dei membri ha contribuito rispettivamente con 25, 8, 10 e 8 kill, stabilendo un nuovo record complessivo.

Questo risultato è stato ottenuto su PlayStation 4, ma rimane a tutti gli effetti un record assoluto su tutte le piattaforme. Se siete curiosi di vedere il team australiano all'opera, potete guarda il filmato proposto in cima alla notizia.

A proposito di Fortnite Battaglia Reale, sapevate che sono tornate nuovamente disponibili due skin (Chomp e Sky Stalker) e che ha debuttato ufficialmente il secondo cucciolo? Tra i prossimi oggetti in arrivo, invece, troviamo l'arma Dispositivo di Lancio Quadruplo, attesa con il prossimo aggiornamento settimanale.

Ricordiamo infine che nelle scorse ore sono trapelate le Sfide della Settimana 3, tra cui Riporta in vita un giocatore in differenti partite, Suona il campanello di una casa con un nemico all'interno (0/5), Colpisci un nemico con un Pomodoro da una distanza di 20 metri o maggiore e Colpisci tre differenti bersagli nei Poligoni di Tiro.