Fortnite: il team No Fuchs Given di Christian Fuchs debutterà nel titolo Epic Games?

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'ingresso del difensore del Leicester City Christian Fuchs nel mondo esport con una propria squadra (al pari di altri grandi campioni come Rick Fox e Ruud Gullit, che porterà lo stesso nome del suo marchio d'abbigliamento: No Fuchs Given.

Di sicuro un nome divertente che non mancherà di farci rischiare la censura se il team inizierà a produrre risultati in campo internazionale.

Fuchs ha lanciato la sua organizzazione in partnership con Sportego, azienda che gestisce anche competizioni esport nel Regno Unito e in Irlanda. No Fuchs Given ha già reclutato quattro giocatori professionisti FIFA 18, incluso il pro player di Singapore Chiang "Hibidi" Wen Jun.

Fuchs, però, grazie a suo figlio ha messo gli occhi su altri titoli popolari, oltre a FIFA. "Mio figlio segue così tanti YouTuber e gli streamer di Twitch che giocano a Fortnite e altri giochi, ho visto quanto è cresciuto e ho deciso di provare a creare qualcosa anche lì. È un progetto molto interessante e penso che possiamo raggiungere risultati importanti" ha dichiarato Fuchs al Daily Mail, aggiungendo che è anche un grande fan di Overwatch.

Comunque andrà è comunque molto bello poter sempre più atleti che sostengono il movimento esport e gli interesse dei più giovani.