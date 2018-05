Fortnite: il Team SoloMid ci mostra la faraonica gaming house della squadra

La scena competitiva di Fortnite, lo sappiamo, non è ancora ufficialmente nata (lo show di Ninja a Las Vegas, infatti, è stato puramente dimostrativo).

Ciononostante, molte organizzazioni si sono affrettate a reclutare i migliori giocatori e streamer in circolazione per non farsi trovare impreparate al debutto esport del titolo Epic Games. Il Team SoloMid (TSM) ha già formato la squadra di quattro elementi che competerà nei futuri tornei, come abbiamo già visto qualche tempo fa.

Il team TSM è attualmente composto da personalità molto famose come Ali "Myth" Kabbani, Darryle "Hamlinz" Hamlin, Juan "CaMiLLs" Camilla e Daequan. I ragazzi si sono già costruiti una buona reputazione grazie ai loro stream su Twitch: Myth, ad esempio, sta riscuotendo un successo senza precedenti sia su Twitch che su YouTube. Visto questo “periodo d'oro” è molto probabile che TSM cercherà di aumentare la produzione di contenuti dei propri membri come stanno già facendo altre organizzazioni: OpTic Gaming, FaZe Clan e Team Envy su tutte.

Insomma, quando la scena esport di Fortnite nascerà, Team SoloMid avrà già compiuto il primo passo verso il successo: si sarà già costruito una fanbase coriacea e fedele. Prima, però, l'organizzazione ci ha tenuto a mostrare la loro nuova gaming house, dove i futuri campioni di Fortnite vivranno e si alleneranno.

La casa, ovviamente, sembra essere completa di ogni comfort: stanze singole, un enorme spazio aperto, spazi comuni, angoli relax e spazi di lavoro. Alcuni membri del team hanno già avuto il loro battesimo del fuoco in un torneo ospitato dal popolare youtuber statunitense KEEMSTAR lo scorso venerdì, dove Myth si è classificato tra i primi 12.