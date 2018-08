Fortnite: il team di sviluppo parla dello stato del gioco e del futuro competitivo

Epic Games ha delineato i piani per l'ecosistema competitivo di Fortnite Battle Royale in vista della "Coppa del Mondo ufficiale del 2019".

Il team di sviluppo, nel loro nuovo post dedicato allo “stato dello sviluppo" di agosto 2018, ha affermato che la serie di tornei settimanali Fortnite Summer Skirmish si è dimostrata un “inestimabile come terreno di prova" per la crescita dell'ambiente competitivo. Gli sviluppatori hanno continuato dicendo che stanno "cercando di trovare il miglior equilibrio tra semplicità, intrattenimento, prestazioni dei server e integrità competitiva" prima di annunciare altre competizioni nel prossimo futuro.

"Continueremo a operare e sostenere gli eventi competitivi dopo la conclusione della Summer Skirmish man mano che ci avviciniamo alla Coppa del Mondo di Fortnite, prevista per il prossimo anno." Il post discute anche sullo sviluppo in corso di una funzione di live spectating con "funzionalità simili a quelle che erano presenti nell'E3 Pro-Am".

A quanto pare, i miglioramenti "Sono stati introdotti per permettere alle telecamere di gioco POV di riflettere più da vicino l'azione nel seguire uno specifico giocatore. Questo ci permetterà di fornire una copertura di maggiore qualità dell'azione oltre alle mappe, ai tabelloni dei punti e alle telecamere dei droni. Introdurremo significativi miglioramenti in queste funzionalità durante le prossime settimane e non vediamo l'ora di evidenziare le prestazioni dei nostri concorrenti".

Infine, gli sviluppatori dicono di essere "consapevoli di un forte desiderio da parte di giocatori competitivi per maggiori opportunità di competere l'uno contro l'altro all'interno della stessa partita" e che lo sviluppo per fornire queste opportunità è attualmente in corso: "Gli sviluppatori hanno recentemente iniziato a creare un robusto sistema di competizione, che permetterà a tutti i giocatori di gareggiare l'uno contro l'altro e di venire ricompensati per le loro prestazioni. La prima versione di questa funzionalità è attesa in autunno”.

La crescita di Fortnite, insomma, non accenna a fermarsi e anzi, il team di sviluppo è totalmente proiettato verso il futuro. Siamo curiosi di vedere le novità che avranno in serbo per i mesi a venire. Tutti i dettagli sullo stato del gioco li potete leggere nel post ufficiale.