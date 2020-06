Fortnite: un teaser della Stagione 3 si mostra per errore ad alcuni utenti

Nel corso delle ultime ore sono stati diversi i giocatori di Fortnite Capitolo 2 che sostengono di aver assistito ad un primo teaser della Stagione 3, spuntato per errore nella schermata principale del battle royale.

Il teaser in questione, frutto probabilmente di un bug, mostra uno sfondo completamente nero e permette di ascoltare in sottofondo il suono delle onde. A meno che non si tratti di un montaggio realizzato ad arte da qualche utente con abilità di video editing, è probabile che questo suono sia l'ennesima prova che con l'arrivo della Stagione 3 la mappa di Fortnite Capitolo 2 verrà per la maggior parte sommersa e che i giocatori potranno utilizzare nuovi veicoli come i mini-sommergibili per spostarsi tra un punto d'interesse all'altro. A dare ulteriore conferma di tutto ciò è l'immagine della Stagione 3 di Fortnite apparsa sempre per errore sul PlayStation Store qualche giorno fa, la quale mostra un'isola deserta nell'oceano con sopra il Bus della Battaglia.

Vi ricordiamo che l'evento "Il Dispositivo" di Fortnite è stato posticipato e si terrà ora il prossimo lunedì 15 giugno 2020. È probabile che in occasione dell'evento si possa già assistere ad un primo cambiamento della mappa, il cui aspetto potrebbe cambiare completamente all'uscita della Stagione 3 di Fortnite, prevista per mercoledì 17 giugno.