Fortnite, Teen Titans Cup: come sbloccare gratis la skin di Beast Boy

In seguito all'arrivo di Corvina grazie al Pass Battaglia della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2, ecco che il gruppo di Teen Titans disponibili nel battle royale si amplia con l'arrivo di Beast Boy, il mutante dalla pelle di colore verde.

Come spesso accade in prossimità del lancio di una nuova skin legata ad una collaborazione, anche il costume di Beast Boy potrà essere sbloccato gratuitamente dai giocatori più abili di Fortnite nel corso di un evento competitivo che prenderà il nome di Coppa Teen Titans e si terrà il prossimo mercoledì 12 maggio 2021 nel tardo pomeriggio (maggiori dettagli verranno diffusi nella schermata eventi di Fortnite). A differenza delle ultime competizioni, in questo caso nessuno resterà a bocca asciutta e tutti i partecipanti potranno accaparrarsi almeno un oggetto gratis. Chiunque parteciperà potrà infatti ricevere lo spray "Beast Boy & Corvina", invece chi accumulerà almeno 8 Punti riceverà l'esclusiva schermata di caricamento "Bbvina" (creata da Gabriel Picolo, autore di Raven Loves Beast Boy).

Come sempre, ogni partecipante potrà effettuare un massimo di dieci tentativi durante l'evento competitivo (il quale durerà tre ore) e accumulare punti grazie alle vittorie, alle eliminazioni e al piazzamento in classifica. Al termine della Teen Titans Cup, i giocatori che occupano le posizioni più alte della classifica verranno ricompensati con la skin e il relativo dorso decorativo. Va precisato che possono prendere parte all'evento solo i giocatori che hanno attivato l'autenticazione a due fattori e dispongono di un account di livello 30 o superiore.

Nel caso in cui non doveste avere successo nel torneo, sappiate che a partire dal 14 maggio alle ore 02:00 del fuso orario italiano arriverà nel negozio il set di Beast Boy della DC Comics, il quale conterrà oltre alla skin anche il dorso decorativo Titano del divano e il piccone Mazza BB Bonk.