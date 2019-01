Fortnite Tempesta di Ghiaccio: Guida alla Sfida Uccidi Bruti Dorati

Il nuovo evento di Fortnite Tempesta di Ghiaccio continua a proporre diverse sfide da completare ai giocatori del Battle Royale di Epic Games. In questa mini-guida vi spiegheremo come portare a termine quella che richiede di eliminare 20 Bruti dorati.

Come vi abbiamo spiegato nella Guida alla Sfida uccidi Fiere del Ghiaccio, l'isola di Fortnite Battaglia Reale è stata ricoperta interamente dalla neve dopo l'esplosione della sfera che ha liberato il Re dei Ghiacci. Al suo interno sono comparsi diversi blocchi di ghiaccio da cui fuoriescono i nemici della Legione di Fiere, una schiera di creature luminescenti composte da tre unità: gli zombie normali, i mostri alti e quelli voluminosi. Questi ultimi sono proprio i Bruti del Ghiaccio, e nella fattispecie siamo interessati a quelli dorati. Cosa bisogna fare per incontrarli e farli fuori?

I Bruti dorati iniziano a comparire a metà partita, quindi in una fase avanzata del match. Dal momento che questi nemici sono molto resistenti, vi consigliamo di sfruttare i primi minuti della partita per procurarvi delle armi potenti, in modo da poterli affrontare al meglio (possibilmente con l'ausilio di esplosivi e armi pesanti). Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come eliminare i Bruti dorati, potete vedere il filmato proposto in apertura.