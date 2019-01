Fortnite Tempesta di Ghiaccio: Guida Sfida Distruggi Frammento di Ghiaccio

Tra le nuove sfide di Fortnite Battaglia Reale proposte con l'evento Tempesta di Ghiaccio ce n'e una che richiede di distruggere un Frammento di Ghiaccio in dieci partite diverse. Di seguito vi spieghiamo come completarla nel modo più semplice possibile.

L'esplosione che ha liberato il Re dei Ghiacci ha ricoperto di neve l'isola di Fortnite Battaglia Reale, facendo comparire al suo interno una serie di Frammenti di Ghiaccio da cui fuoriescono i nemici della Legione di Fiere.

Questi Frammenti appaiono nella mappa in modo casuale, ma per fortuna saranno visibili anche dalla distanza. Per completare questa sfida dovremo distruggere uno di questi Frammenti in dieci partite diverse, ripetendo l'operazione fino a quando non avremo centrato l'obiettivo.

Il modo più semplice per distruggere i Frammenti di Ghiaccio è quello di collaborare con un compagno di squadra nella modalità a team. In questo modo riuscirete a occuparvi dei nemici della Legione mentre vi concentrate sul Frammento, così da distruggerlo senza rischiare di morire sul campo di battaglia. Per rendere le cose ancora più rapidi, vi consigliamo di utilizzare lo Stereo portatile, oggetto che permette di distruggere facilmente le strutture.

Ricordiamo che Epic Games ha modificato lo spawn rate della Legione del Ghiaccio, rendendo più semplice il completamento della sfida Uccidi i Bruti dorati.