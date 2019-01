Fortnite Tempesta di Ghiaccio: Guida Sfida Uccidi Fiere del Ghiaccio

L'evento di Fortnite Tempesta di Ghiaccio è finalmente disponibile per tutti i giocatori del Battle Royale di Epic Games, proponendo una serie di nuove sfide da portare a termine. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di eliminare 250 Fiere del Ghiaccio.

Dopo l'esplosione della sfera che ha liberato il potente Re dei Ghiacci e la sua Legione di Fiere, una schiera di creature luminescenti che riportano alla mente gli zombie evocati da Kevin il Cubo Viola durante Fortnitemares, la mappa di Fortnite Battaglia Reale è stata ricoperta interamente dalla neve.

All'interno dell'isola sono comparsi diversi blocchi di Ghiaccio da cui fuoriescono le creatura della Legione di Fiere. Per portare a termine la sfida, l'obiettivo dei giocatori sarà quello di eliminare 250 di questi nemici nel corso delle partite.

Il metodo più rapido per farlo è quello di procurarsi una buona arma, possibilmente un fucile automatico, e poi mettersi alla ricerca dei blocchi di ghiaccio sparsi sulla mappa. Dal momento che questi blocchi saranno presenti in grandi quantità, non sarà difficile individuarne qualcuno nelle proprie vicinanze. Una volta fatto, non esitate a fare fuori i nemici nel minor tempo possibile, facendo attenzione a non distruggere i blocchi di ghiaccio troppo in fretta.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come approcciare al meglio la sfida, potete guardare il video riportato in cima.