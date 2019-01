Fortnite Tempesta di Ghiaccio: la neve comincia a sciogliersi!

Cominciano a riapparire dei ciuffi d'erba nel quadrante più settentrionale dell'isola di Fortnite Battaglia Reale. La neve che caratterizza l'evento Tempesta di Ghiaccio sin dall'esplosione della Sfera formatasi sopra Picco Polare, infatti, sta cominciando a sciogliersi.

Qualora foste interessati ad assistere di persona a questo fenomeno, potete effettuare uno schieramento sui quadranti interessati dallo scioglimento della neve, ovvero quelli corrispondenti a I-2, J-2 e J-3. L'inequivocabile segnale della conclusione dell'evento ingame dovrebbe comportare l'imminente scomparsa della nebbia e delle Fiere del Ghiaccio.

Cosa accadrà alla fine di Tempesta di Ghiaccio? In molti sono pronti a scommettere che assisteremo a una furiosa battaglia tra il Re dei Ghiacci e il misterioso prigionero rinchiuso nelle segrete del castello di Picco Polare, mentre altri ricollegano il datamining di un nuovo prefabbricato di Pinnacoli Pendenti alle indiscrezioni circolate in rete alla fine di novembre che suggerivano l'arrivo di un esercito di robot AIM con munizionamento infinito proprio in coincidenza della fase finale della Stagione 7.

In attesa di conoscere gli ulteriori sviluppo dello scioglimento della neve, vi lasciamo alla scheda pubblicata di recente da Epic Games per illustrare tutti i controller supportati dalla versione Mobile di Fortnite, una funzione introdotta di recente (assieme all'altrettanto richiesto supporto ai 60Hz) grazie all'aggiornamento 7.30 che ha interessato tutte le versioni di Fortnite su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e, ovviamente, l'edizione Mobile per sistemi iOS e Android.