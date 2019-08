Fortnite Tempesta di Rottami: consuma oggetti da raccogliere con glitch

A partire da oggi i giocatori di Fortnite Stagione 10 possono dedicarsi al nuovo set di missioni gratuite Tempesta di Rottami. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la sfida che richiede di raccogliere gli oggetti con glitch.

I consumabili con glitch sono stati introdotti con il Content Update 10.10 di Fortnite. Si tratta di particolari oggetti dal "comportamento strano", che cambiano continuamente forma a causa di un incidente causato dall'esplosione di un segnalatore di Fenditura. Di seguito vi spieghiamo come funzionano e dove trovarli all'interno della mappa, in modo da completare la relativa missione Tempesta di Rottami.

Come completare la missione Consuma oggetti da raccogliere con glitch

Per completare questa missione dovrete raccogliere e consumare 5 oggetti con glitch. Dove si trovano questi oggetti?

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina e nel video proposto in apertura, i consumabili con glitch si trovano nel luogo in cui è esploso il segnalatore di Fenditura, vale a dire nel burrone a metà strada fra Spiagge Snob e Città Pinnacoli.

Tutto quello che dovete fare per completare questa missione, dunque, è atterrare nei pressi del luogo indicato sulla mappa a fondo pagina con il cerchio arancione, scendere nel burrone, raccogliere e infine utilizzare 5 oggetti consumabili con glitch.

Ricordiamo inoltre che a partire da oggi sono disponibili anche le missioni Distruggi e Arraffa. Sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare le missioni Atterra in un Punto Caldo e Trova 3 forzieri in 30 secondi.