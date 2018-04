Fortnite: Tencent pubblicherà il Battle Royale in Cina investendo anche nell'eSport

Avete letto bene. Potremmo titolare la notizia con “Tencent pigliatutto”. La mega corporazione cinese proprietaria di servizi e compagnie come Riot Games, Snapchat, WeChat, Supercell, nonché di quote rilevanti in Tesla, Activision Blizzard ed Epic Games, si appresta a raddoppiare i propri sforzi nel mercato videoludico.

Il colosso asiatico, infatti, si occuperà della pubblicazione, in territorio cinese, di Fortnite.



Come abbiamo già detto, Tencent possiede una quota molto rilevante in Epic, quindi non deve esser stato tanto difficile trovare un “accomodamento” riguardo la pubblicazione del fenomeno del momento in territorio cinese.

Il problema si pone riguardo al fatto che Tencent risulta già proprietaria dei diritti di pubblicazione e sfruttamento di un altro battle royale: PlayersUnknown's Battlegrounds, con cui ha iniziato a dettar legge in madrepatria, soprattutto in ambito mobile. Ricordiamo che la compagnia domina già il mercato del gaming (tanto su PC quanto su dispositivi mobile) e con la pubblicazione del fenomeno globale del momento la strada verso la totale cannibalizzazione del settore può – quasi – dirsi completa.

Il guadagno, di sicuro, sarà immenso, dato il potenziale bacino d'utenza. Come politica di Tencent vuole, verranno offerti oggetti cosmetici in-game per tutti coloro che effettueranno il preorder. Inoltre – e questa è una notizia non da poco – gli utenti cinesi che, giocando su server esteri, hanno già progressi salvati saranno in grado di trasferire i loro dati nella nuova infrastruttura server interna al paese.

Infine, a corollario dell'annuncio, i vertici di Tencent hanno dichiarato di vole investire pesantemente nell'esport, sia in Cina che nei territori occidentali. La scena esport di Fortnite riuscirà finalmente a prendere piede?