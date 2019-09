Fortnite: Tfue abbandonerà il battle royale Epic? Intanto, una pausa

Il più conosciuto streamer di Fortnite, Turner “Tfue” Tenney, sembra esser giunto a un punto di rottura con il battle royale Epic e pare sentire la necessità di un po' di tempo lontano dallo streaming. Si sente "intrappolato" e non è felice nonostante abbia tutto ciò di cui ha bisogno.

Tfue, per sottolineare il suo malumore, ha ritwittato un altro streamer Fortnite il quale ha scritto di odiare i tornei online settimanali, i Cash Cup. Altri streamer hanno risposto ai tweet di Tfue.

L'ex partner Dennis "Cloakzy" Lepore lo ha supportato e ha scritto che Tfue non ha "nient'altro che amore da parte di tutti coloro che lo circondano". Altri streamer e professionisti hanno anche spronato Tfue a tenere la testa alta e sembrano solidali con la sua decisione di prendersi una pausa.

Strategia per mangiargli quote di pubblico? Possibile, visto che il mondo dello streaming, nonostante sembrino tutti amiconi, è una giungla poco permissiva.

Tfue ha detto più volte che avrebbe lasciato il gioco, anche se non lo ha mai fatto. Nonostante la popolarità di Fortnite stia pian piano calando, il canale di Tfue è ancora uno dei più visti sulla piattaforma.

Questa è la prima volta che Tfue prende una pausa dallo streaming. Le uniche altre volte in cui ha trascorso un periodo lontano da Twitch è stato quando è stato bannato qualche tempo fa. In uno dei suoi ultimi ban, Tfue ha perso circa 11.000 abbonati, che all'epoca erano circa la metà dei suoi iscritti. Non è chiaro cosa farà Tfue durante la sua pausa dallo streaming.

Probabilmente si sta allontanando da Fortnite e dalle competizioni professionistiche, anche perché non ha ancora trovato un trio valido con cui competere nella Fornite Champion Series dopo il suo recente battibecco con Cloakzy e 72hrs.