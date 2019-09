Fortnite: Tfue in aperta polemica con gli ex compagni, rei di averlo abbandonato

Pare che Tfue sia sempre pronto a bisticciare. Questa volta sembra che abbia litigato con i suoi storici partner di Fortnite: 72hrs e Cloak. Tfue, qualche giorno fa ha twittato che stava cercando un nuovo trio "che prenda sul serio la competizione".

Il popolare streamer ha spiegato di aver rifiutato l'offerta da 140.000 Dollari da EA per sponsorizzare Madden 20 con qualche live (pratica ormai invalsa tra i publisher) per giocare nel torneo di Fortnite Trio, assieme appunto a Cloak e 72hrs. Almeno, così pensava.

Purtroppo non era stato messo al corrente che i suoi compagni di squadra avevano invece accettato ben volentieri i soldi per streammare il nuovo capitolo della serie sportiva targata EA.

Tfue è arrivato addirittura ad affermare che i compagni avrebbero dovuto rimborsargli i soldi che aveva perso, per poter tornare a giocare con loro. Cloak e 72hrs, ovviamente, hanno risposto per le rime.

"Se gli vengono offerti un sacco di soldi per giocare a Madden, perché non poteva venire da noi e dirci: ho questo accordo, dovrei farlo? Noi avremmo detto: sicuro, sono molti soldi e anche a noi è stato offerto del denaro".

72hrs ha spiegato che non era a conoscenza del fatto che anche a Cloak fosse stata fatta un'offerta per streammare Madden, ma l'accordo sarebbe andato bene se tutti e tre i giocatori avessero accettato le offerte fatte da EA.

"Ero anche disposto a cancellare l'accordo - il che è negativo – per giocare al torneo, se lui si era risentito così tanto", ha concluso 72hrs. Allo stesso modo, Cloak ha avuto da ridire sugli altri, spiegando che è stata la mancanza di comunicazione a causare il dissidio tra i tre.

"Perché questi ragazzi mi stanno dicendo che sono costato 140.000 Dollari?", ha detto Lepore, "non sapevo dell'affare. Non gli sono costato 140.000 Dollari". La decisione di Tfue è stata quella di rifiutare i soldi per portare in live Madden e, se ne avesse discusso con loro, il problema non sarebbe sorto.

"Che idiota sei per rifiutare 140.000?", Ha concluso Cloak. "Non è colpa mia se sei un cretino." Siamo sicuri che la querelle, soprattutto alla luce delle risposte al vetriolo dei compagni di squadra di Tfue, terrà banco ancora per un po' di tempo.