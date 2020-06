Fortnite: Tfue bara? Le accuse del pro player Zayt

Il pro player di Fortnite Zayt (al secolo Williams Aubin) ha accusato molti suoi colleghi di barare, tra questi anche una personalità di spicco come Tfue, ma non solo, dato che le accuse di Zayt coinvolgono anche nomi come Kero, BuckerFPS, ZexRow e Khanada,

Zayt è un giocatore esperto del team NRG ed uno dei pro player più stimati di Fortnite, secondo lui i nomi citati utilizzerebbero le macro in partita per essere avvantaggiati, violando così le regole di Epic Games. Da sempre si discute di questo tema e molti giocatori non professionisti in passato hanno ammesso di usare le Macro, ovvero la pratica di associare ad un solo tasto più comandi, in questo modo non è necessario premere un singolo pulsante per azione ma un solo tasto per una serie concatenata di azioni.

A seguito delle accuse Tfue è stato subito contattato da vari membri della stampa ed ha preferito non rispondere, limitandosi ad affermare di essere arrivato ad alti livelli solamente con tanto allenamento e non certo grazie a trucchi o aiuti di qualsiasi tipo. Sono in molti a pensare che Zayt possa essersi inventato tutto per riaccendere i riflettori sul suo nome, difficile sbilanciarsi in merito in assenza di prove concrete da ambo le parti.



Lo sapevate? Tfue ha abbandonato Fortnite per passare a COD Warzone tra le polemiche, definendo il Battle Royale di Epic Games un gioco per bambini.