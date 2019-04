Fortnite: Tfue ha detto basta, lascerà dopo la Coppa del Mondo

Turner "Tfue" Tenney, ben noto giocatore/streamer in forza ai FaZe Clan ha sganciato la bomba usando anche toni abbastanza forti, rivelando che la Coppa del Mondo di Fortnite sarà il suo ultimo torneo prima di ritirarsi dalle scene.

"Non dovrei nemmeno giocare a questa..., non mi interessa", ha detto Tfue durante una sessione live. "Non ho bisogno di soldi. Lo sto solo giocando per divertimento".

Tfue è uno dei giocatori di maggior successo di Fortnite, avendo vinto oltre 500.000 Dollari nell'arco di meno di due anni, spalmati su 26 tornei diversi.

Il ragazzo ovviamente si è fatto conoscere dalla massa dopo l'uscita del battle royale targato Epic Games. La sua abilità, unita alla sua personalità carismatica, gli ha portato notorietà e un bel po' di soldi, facendolo diventare uno degli streamer più visti e conosciuti al mondo.

Ora sembra che il successo abbia reclamato il proprio prezzo: lo stress di dover rimanere costantemente a livelli altissimi tanto nella competizione quanto durante gli stream, ha fatto prendere a Tfue la decisione di lasciare almeno le competizioni.

La mancanza di entusiasmo di Tfue potrebbe essere anche il risultato dei suoi problemi di salute. Ha sofferto di problemi al collo oltre a esser oggettivamente spossato dai ritmi imposti dal suo lavoro. La prossima tappa della Coppa del Mondo di Fortnite sarà il 20 aprile.