Fortnite caso Tfue: nel ciclone di attacchi e accuse, lo streamer perde follower

Turner "Tfue" Tenney, da quando l'attacco frontale ai FaZe Clan è diventato di dominio pubblico. Ha subito un'emorragia di abbonati dal suo canale YouTube.

Tfue, pare, ha perso quasi 20.000 abbonati. Certo, questo rappresenta circa lo 0,18% dei suoi oltre 10,7 milioni di abbonati, ovvero un numero assolutamente trascurabile ma che comunque fa riflettere.

Il proprietario dei FaZe Clan, Richard "Banks" Bengtson, che ha risposto pubblicamente alle accuse di Tfue sia su Twitter che sul proprio canale YouTube, ha guadagnato 60.000 abbonati. Segno che in molti non hanno gradito la boutade del ragazzo.

Questa tendenza, però, è anche una reazione al comportamento tenuto dai due contendenti, Banks e Tfue, da quando la causa è diventata di dominio pubblico. Tfue non ha pubblicato post sui social media, non ha pubblicato video su YouTube e non è stato live su Twitch.

Banks, dal canto suo, ha scritto diversi post su Twitter, ha fatto rilasciare ai FaZe dichiarazioni e video sul caso. Ha inoltre rilasciato un'intervista a KEEMSTAR, YouTuber molto famoso, creatore del format DramaAlert e tra i primi a credere in Fortnite in quanto esport.

I fan, ovviamente, non vedendo alcuna presa di posizione da parte di Tfue, si schierano con chi ovviamente pubblica aggiornamenti e motivazioni sul caso, ovvero con i FaZe. Vedremo come proseguirà la querelle che potrebbe sconquassare il mondo dello streaming e dell'esport a Stelle e Strisce, visto che ora sono intervenute sulla questione anche le più grandi personalità della rete che non hanno risparmiato attacchi personali e mirati a Tfue e ai FaZe.