Fortnite: Tfue e Cloakzy torneranno a giocare assieme per la stagione 11?

Mentre tutti erano intenti a guardare una schermata nera, Dennis "Cloakzy" Lepore, star di Fortnite, ha accidentalmente fatto intendere che, dopo gli screzi che hanno portato alla separazione (poco consensuale) con Tfue, potrebbero tornare a giocare ancora una volta durante la prossima stagione di Fortnite.

Mentre Cloak stava trasmettendo l'evento "The End", ha accidentalmente mostrato i suoi messaggi privati, rivelando che qualcosa bolle in pentola e diretto a riconciliarsi con il suo ex compagno di squadra.

Prima che la chat potesse esplodere con messaggi incontrollati, Cloak si è rivolto alla sua community dicendo: "Non abbiamo ancora giocato insieme, ok?"

Lo streamer/giocatore professionista di Fortnite ha spiegato di avere alcune squadre che sta cercando di testare per la prossima stagione. Un potenziale roster comprende anche Tfue, Khanada e Fiber.

I giocatori competitivi di Fortnite, solitamente, testano la formazione di nuove squadre con persone diverse per cercare di trovare la composition che funziona meglio, quindi è anche probabile che nella formazione finale di Cloakzy per la prossima stagione non ci sarà Tfue.

Ad oggi, però, questa rimane una possibilità che potrebbe tornare a far felici i molti appassionati che da tempo seguivano il Duo più famoso al mondo.