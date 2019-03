Fortnite: Tfue del FaZe Clan scopre un bug dei Distributori Automatici

Il giocatore professionista di Fortnite Battaglia Reale Turner Tenney, meglio conosciuto come Tfue, è incappato in un singolare bug dei Distributori Automatici che minaccia di rovinare l'esperienza di gioco degli esploratori dell'isola del battle royale di Epic Games qualora non dovesse essere risolto al più presto.

Dalle pagine del suo canale Twitch ufficiale, il sempre più celebre campione eSport del FaZe Clan ha mostrato come le modifiche apportate da Epic ai Distributori Automatici con l'aggiornamento v8.10 di Fortnite abbiano aperto una falla di gameplay piuttosto grave.

In compagnia dell'amico Ryan "Chap" Chaplo del Team Liquid, Tfue ha infatti trovato il modo di servirsi di un bug per ricevere più oggetti gratuitamente dal distributore prima che quest'ultimo venga distrutto. Per poter servirsi dell'exploit e acquisire un numero di oggetti e di elementi di equipaggiamento non previsto dal gioco, spiega Tfue, basta assestare una rapida sequenza di colpi al distributore digitale con un compagno di squadra nelle immediate vicinanze e attendere la pioggia di consumabili scaturita dall'esplosione della macchinetta.

In calce alla notizia trovate la registrazione del momento in cui Tfue è incappato in questo bug: come spesso avviene in questi casi, il nostro consiglio non può che essere quello di non servirvi di tale exploit per non rischiare il ban dai server di Fortnite Battaglia Reale. Decisamente meno "compromettenti" di questo exploit sono invece i rumor sulle Sfide della Settimana 3 che stanno circolando in rete in queste ore.