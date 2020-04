Fortnite: Tfue non gioca più con il suo account principale, ecco perchè

Da qualche giorno Tfue ha iniziato a giocare a Fortnite con un account secondario e molti si sono chiesti il perchè di questa scelta considerando la popolarità del suo profilo principale. Lo spiega direttamente lo stesso streamer e pro player.

Inizialmente l'account secondario PeenPapi era stato creato per conoscere nuove persone senza svelare subito la sua identità, adesso però Tfue ha iniziato ad utilizzare questo account regolarmente, come confermato da lui stesso: "non giocherò mai più con il mio account principale, non sarò mai più Tfue, fine, ve lo garantisco."

Lo streamer ha inanellato negli ultimi mesi una serie di risultati negativi e per questo si è convinto che il suo account principale sia ormai compromesso: "il mio ping raddoppia sull'account principale, non ci giocherò mai più, fine", questa la spiegazione di Tfue che per i problemi di ping registrati ha persino valutato l'idea di cambiare casa trasferendosi dalla Florida alla Virginia, dove risiedono i server di Epic Games.

Tra i suoi follower sono in pochi ad aver creduto a questa spiegazione e molti sono convinti che presto il giovane riprenderà in mano il suo account continuando a mantenere il nickname che tanto successo gli ha portato in questi anni.