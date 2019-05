Fortnite: Tfue querela il FaZe Clan, il suo contratto sarebbe 'oppressivo'

La scena eSport di Fortnite Battaglia Reale viene scossa dall'annuncio, ad opera del noto streamer e pro player Tfue, di voler citare in giudizio il FaZe Clan per via delle clausole del suo contratto collegate alla percentuale, giudicata "oppressiva" da parte dei legali di Tfue, trattenuta dai suoi guadagni.

Interpellato dai giornalisti di The Hollywood Reporter per ricevere un chiarimento, il legale di Turner "Tfue" Tenney, l'avvocato Bryan Freedman, ha spiegato senza mezzi termini che "quell'accordo è pesantemente opprimente, oneroso e unilaterale. il FaZe Clan utilizza i suoi Contratti con i pro player in maniera illegale per limitare Tenney a stringere accordi provenienti esclusivamente dal FaZe Clan e impedirgli di esplorare le offerte presentategli da altri team. Queste offerte sono potenziamente superiori a quelle concordate con il FaZe Clan, senza trattenere a Tenney una percentuale sui guadagni dell'80%".

Annunciando la volontà di adire alle vie legali contro gli amministratori del FaZe Clan davanti alla Corte di Giustizia californiana, l'avvocato di Turner Tenney e la personalità di Twitch conosciuta in tutto il mondo con il suo nome da battaglia di Tfue proveranno a stralciare l'accordo siglato nell'aprile del 2018 per dar modo, allo stesso Tfue, di cercare nuovi partner commerciali e gruppi eSport che gli garantiscano una percentuale sui guadagni superiore all'attuale 20% corrispostogli dal FaZe Clan.



La decisione assunta da Tfue, come ipotizzano molti streamer e membri della community che hanno reagito a questa notizia, potrebbe indurre altri attori della scena eSport e personalità di Twitch a compiere un simile passo per ottenere delle migliori condizioni lavorative all'interno del settore competitivo di Fortnite Battaglia Reale e di altri videogiochi multiplayer.