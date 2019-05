Fortnite: Tfue ha da ridire anche sugli altri giocatori 'professionisti'

Tfue, nonostante sia già qualificato per la Coppa del Mondo di Fortnite in Solo, sta ancora lavorando per qualificarsi per il torneo Duo con il suo compagno di organizzazione Cloak.

Tfue, come abbiamo già visto in molteplici occasioni, non manca di dare il proprio parere sullo stato di Fortnite, forte della sua “caratura” in quanto streamer e giocatore tra i più seguiti dell'intero panorama.

Di solito il ragazzo si lamenta abbondantemente dello stato del titolo ma, questa volta, ha preso di mira altri “pro player”, contestando aspramente il loro modo di giocare.

“Questi...ragazzini idioti saccheggiano una sola cassa e poi si nascondono e aspettano” ha dichiarato durante una live. “Anche se uccidi, non ottieni alcun bottino e si perde la partita”. “Questi ragazzini sono talmente concentrati nel loro tentativo di vincere lo scontro che perdono di vista l'obiettivo principale, ovvero vincere la partita. Questo è un problema...con i professionisti che probabilmente non dovrebbero essere riconosciuti come dei professionisti”.

Tfue non cita nessun nome ma è evidente che si vuole scagliare contro i giocatori che, dopo una o due kill o loot giusto recuperare equipaggiamento, si limitano a giocare statici e “camperano”.

Verso le battute conclusive del match non è raro vedere anche oltre 30 giocatori che cercano di rimanere in vita nascondendosi dietro a una babele di ripari.

D'altronde, il battle royale Epic Games prevede esattamente quello e, ci pare, che i pro player statici siano proprio l'ultimo dei problemi di Fortnite.