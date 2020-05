Fortnite: Tfue si scaglia contro il battle royale, 'non è competitivo'

Nel corso di uno dei suoi ultimi appuntamenti tenuti in streaming con i suoi appassionati, il famoso content creator e giocatore professionista Tfue ha deciso di scagliarsi contro Fortnite Battaglia Reale definendolo un titolo non adatto per la scena competitiva

Durante una trasmissione su Twitch avvenuta di recente, la personalità di Fortnite ha spiegato senza mezzi termini che "lo dirò ora, Fortnite non è un gioco competitivo. Non mi interessa ciò che dicono gli altri, non è affatto un gioco competitivo. Si tratta di una cosa inventata, che non è reale".

Pur nella consapevolezza di potersi inimicare buona parte della scena competitiva di Fortnite Capitolo 2, Tfue rincara la dose e afferma che "se sei un giocatore professionista di Fortnite vivi in una terra fantastica lontana dal mondo reale, e questo perchè si tratta di un gioco che è davvero lontano dalla concorrenza".

Tfue non è nuovo a questo genere di invettive: in passato, ad esempio, ha scelto di scagliarsi contro Ninja accusandolo di aver provato a rovinargli la carriera. Il noto streamer ne ha anche per l'ultima fatica sparatutto di Riot Games, definendo Valorant un gioco noioso e da vecchi.

Nel lasciare a voi ogni commento alle ultime dichiarazioni di Tfue, ricordiamo a chi ci segue che su Fortnite sono ritornate le spade laser di Star Wars per un periodo di tempo limitato, un'iniziativa che si ricollega inevitabilmente alle celebrazioni per lo Star Wars Day.