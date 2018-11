Fortnite: Tfue si scaglia contro l'efficacia della Torretta, troppo potente

Turner "Tfue" Tenney è uno dei migliori giocatori di Fortnite, campione in carica della Fortnite Fall Skirmish ha criticato il titolo durante un recente stream di Twitch quando ha discusso sulla controversa aggiunta, la Mounted Turret, che è stata aggiunta al gioco nella patch v6.30.

"La torretta è in realtà una delle cose più stupide che abbiano aggiunto nel gioco, non è uno scherzo", ha detto Tfue dopo aver affrontato un giocatore usando l'oggetto in questione, che appare palesemente OP. Ha continuato a confrontare la Torretta montata con aggiunte impopolari, affermando: "Tipo, quando pensi alle cose peggiori che hanno aggiunto al gioco, direi che Jetpack è il peggiore, il Double Barrel è decisamente OP".

La torretta si è rivelata un oggetto eccezionalmente potente non appena è stata aggiunta al gioco, e alcuni dei giocatori più noti di Fortnite, tra cui Tyler "Ninja" Blevins, hanno sottolineato sin da subito i difetti.

Nonostante una hotfix del 15 novembre che ha indebolito la torretta ritoccando verso il basso la salute, e un altro il 16 novembre che ha nerfato la percentuale di loot, l'arma sta chiaramente ancora causando problemi per i giocatori di tutti i livelli.

Non si può negare il fatto che Tfue sia uno dei migliori giocatori di Fortnite in circolazione, ma anche lui ha faticato a trovare un modo per affrontare in modo efficace i giocatori che usano la torretta. Oltre all'arma, c'è un altro oggetto che sta ricevendo le prime critiche: la dinamite.

Questa ha già ricevuto diverse rimostranze da alcuni giocatori professionisti che credono che Epic dovrebbe concentrarsi su altri aspetti del gioco, piuttosto che aggiungere armi palesemente sbilanciate.