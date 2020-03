Fortnite: Tfue ci spiega qual è il più grande errore commesso da Epic Games

Da quando è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, Fortnite non ha mai smesso di evolversi e mutare. Molti oggetti sono andati e altri sono venuti, senza contare il numero incredibile di buff e nerf applicati a quelli esistenti.

Questi cambiamenti non sempre sono stati accolti con entusiasmo dalla comunità, ma Tfue è convinto di sapere qual è stato l'errore più grande mai commesso da Epic Games. Pronti a scoprirlo? Secondo il celebre content creator e giocatore professionista, il più grande sbaglio mai fatto è stato quello di rimuovere le trappole danneggianti con la patch 12.0 della Stagione 2 di Fortnite. Lo ha affermato, spiegando nel dettaglio il suo punto di vista, durante un recente stream.

In sostanza, grazie alle trappole, i giocatori professionisti potevano difendersi dagli avversari che saltavano in maniera indiscriminata all'interno dei propri fortini appena costruiti. Secondo Tfue, questa tipologia di assalti è letteralmente diventata il meta attuale di Fornite. Le trappole, in realtà, hanno sempre causato degli accesi dibattiti nella community, poiché infliggevano un quantitativo di danni davvero elevato, ben 150. Molti pro gamer erano concordi nel considerarle troppo potenti, ma Epic Games ha optato per la rimozione totale, piuttosto che per il depotenziamento.

Voi cosa ne pensate? Ha fatto bene ad agire in questo modo? Prima di salutarvi, vi ricordiamo che oggi sono arrivate le Skin Leggende Succose e che, con l'inizio della Settimana 5, sono partite sfide come "Trova l'unicorno peluche di Deadpool" e "Visita i Ponti d'Acciaio Rosso, Giallo, Verde Blu e Viola".