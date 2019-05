Fortnite: Tfue vuole fondare un'organizzazione? Per Ninja è uno sbaglio

Dopo l'inizio della querelle legale che l'ha portato a scontrarsi con la sua ormai ex organizzazione, Tfue se ne è uscito con una esternazione abbastanza impegnativa.

Il ragazzo, infatti, avrebbe intenzione di fondare una propria organizzazione. Le voci relative alle intenzioni del ragazzo hanno preso lentamente corpo quando Lee Trink, CEO dei FaZe, ha affermato che quello è stato da sempre un pallino di Tfue e che lo stesso avrebbe semplicemente sfruttato il fatto di esser nei FaZe per poter imparare come si gestisce un team e per prendere contatti con potenziali investitori.

Molte figure di spicco tra gli streamer hanno espresso la loro opinione, l'ultimo dei quali è stato Ninja, che ormai pontifica su praticamente ogni cosa.

Ad ogni modo, Ninja è scettico a riguardo e anzi, ha voluto mettere in guardia Tfue. Lo sforzo, secondo Blevins, richiederebbe un investimento totale del suo tempo, il che inevitabilmente danneggerebbe la sua carriera di streamer che ha avuto così tanto successo fino a questo momento.

"Se Turner vuole fare la sua organizzazione, non penso che abbia realizzato quanto tempo ci vorrà", ha detto Ninja. "...Se vuole davvero farne parte fin dal primo giorno e partecipare a tutte le decisioni e incontri, raccogliere fondi e attrarre investitori, ci vorrà molto tempo e sarà fuori dai giochi". "L'operazione sarà costosa: hai bisogno di investitori, devi pagare la gaming house, devi pagare tutti i contratti, tutte le spese per gli avvocati, devi pagare gli stipendi, devi pagarti i viaggi...".

Ninja, a riprova delle sue affermazioni, ha ricordato il caso di Matt “Nadeshot” Haag, CEO dei 100 Thieves, il quale ha dovuto sacrificare la sua carriera di giocatore e streamer per poter fondare l'organizzazione che ora conta anche Drake tra gli investitori.

Chissà se Tfue accetterà il consiglio. Il ragazzo, comunque, pare deciso ad andare dritto per la propria strada.