Fortnite: Thanos è stato già indebolito con un nuovo update

Thanos ha fatto il suo debutto su Fortnite questa mattina, rendendosi disponibile nella nuova modalità a tempo limitato Guanto dell'Infinito. Il personaggio si è rivelato talmente potente, però, da costringere Epic Games a indebolirlo dopo poche ore con un nuovo update.

Grazie alla nuova modalità a tempo limitato, infatti, tutti i giocatori di Fortnite: Battle Royale possono provare a impossessarsi del Guanto dell'Infinito, prendendo le sembianze di Thanos nel bel mezzo delle partite. Il personaggio, però, ha finito per rivelarsi fin troppo potente, convincendo Epic Games a indebolirne alcuni parametri per non compromettere il bilanciamento dei match.

Più nello specifico, il nuovo update pubblicato dagli sviluppatori apporta le seguenti modifiche al personaggio:

Scudo massimo ridotto da 300 a 200

Salute massima ridotta da 800 a 700

Danno inflitto dal Laser contro i giocatori ridotto da 15 a 12

Come possiamo vedere, l'aggiornamento mira a bilanciare Thanos, rendendolo al contempo meno resistente e meno dannoso con i sui attacchi laser. Se siete curiosi di vedere come si comportava la prima versione del personaggio Marvel in azione, vi riproponiamo alcuni video dove diversi pro player hanno giocato nei panni di Thanos.

Cosa ne pensate dell'aggiornamento pubblicato da Epic Games? Anche secondo voi il personaggio andava indebolito per mantenere un buon bilanciamento nelle partite?