Fortnite, Thanos è stato nuovamente modificato: meno salute, ma danni aumentati

Martedì Fortnite ha dato il benvenuto ad un ospite d'eccezione, Thanos. Il Titano Pazzo è stato accolto con grande entusiasmo dai giocatori del battle royale, dove è diventato il protagonista di una modalità a tempo limitato.

Poco dopo il suo debutto, tuttavia, Epic Games lo depotenziò, riducendo scudo, salute e anche la potenza dei suoi attacchi. A quanto pare, la compagnia sta faticando a raggiungere il giusto equilibrio. Dopo aver raccolto il feedback dei giocatori, quest'oggi è nuovamente intervenuta per modificare le sue statistiche. Ecco, nel dettaglio, ciò che è stato modificato:

Aumentati i danni del Raggio sui giocatori da 12 a 20;

sui giocatori da 12 a 20; Aumentati i danni de Pugno da 80 a 100;

da 80 a 100; Diminuita la Salute massima da 800 a 500.

In sostanza, Thanos è ora diventato meno resistente, ma anche più devastante, sia dalla lunga che dalla corta distanza. Ora è in grado di rispedire un giocatore alla lobby con un solo pugno. Tenetelo bene a mente, prima di provare ad avvicinarvi troppo. Allo stesso tempo, però, serviranno molti meno colpi per abbatterlo.

Cosa ne pensate di questi cambiamenti? Vi ricordiamo che gli abbonati a Twitch Prime possono ottenere senza alcun costo aggiuntivo il Prime Pack 2, contenente il costume Trailblazer, il dorso True North, lo strumento di raccolta Tenderizer e l'emote Freestylin. A questo indirizzo trovate tutte le istruzioni per scaricare il pack.