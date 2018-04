Fortnite e The Division giocati oggi in diretta dalle 15:00

Nella giornata di oggi (mercoledì 25 aprile) i canali Twitch e YouTube di Everyeye.it ospiteranno due nuove sessioni di live gameplay dedicate a Fortnite e The Division. Le due dirette andranno in onda a partire dalle 15:00 di oggi pomeriggio.

Si parte alle 15:00 con il live gameplay di Fortnite in compagnia di RNade, per poi proseguire alle 21:00 di stasera con The Division (feat. Giorno Gaming). Entrambi i titoli si sono resi protagonisti di diverse notizie interessanti negli scorsi giorni: se da un lato continua a serpeggiare il mistero delle meteore in Fortnite, dall'altro Ubisoft ha annunciato ufficialmente The Division 2, rimandando all'E3 2018 l'arrivo di ulteriori dettagli sul gioco.

Le dirette andranno in onda questo pomeriggio sui nostri canali Twitch e YouTube a partire dalle ore 15:00: come di consueto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, ricordiamo inoltre che l'iscrizione è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community, così da commentare in diretta ciò che accade nel corso delle partite e della live.

In calce alla notizia trovate il player di Twitch in cui potrete seguire i due live gameplay di oggi. Non mancate all'appuntamento!